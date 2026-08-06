Zuletzt holte die Aktie einen Teil der Verluste wieder auf, lag mit 603 Pence aber immer noch um siebeneinhalb Prozent unter dem Schlusskurs vom Montag und deutlich unter dem von Apollo ausgerufenen Preis. Seit Ende 2025 zog der Kurs des Easyjet-Papiers um knapp ein Fünftel an./zb/he