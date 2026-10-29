Die im Dow Jones notierte Aktie rutschte zweistellig auf den tiefsten Stand seit Januar ab. Damit baute das Papier das Minus nach dem im Sommer erreichten Rekordhoch von fast 1.100 Dollar auf 40 Prozent aus. Trotz der Verluste in den vergangenen Monaten ist das Papier in diesem Jahr immer noch zwölf Prozent im Plus und das, nachdem die Aktie im vergangenen Jahr bereits um fast 60 Prozent teurer geworden ist.