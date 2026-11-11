Bei den bestellten Maschinen handelt es sich um Langstreckenflugzeuge des Typs A330-900. Sie sollen zwischen 2031 und 2035 ausgeliefert werden und das Wachstum des regionalen Streckennetzes unterstützen. Zudem sollen sie zusätzliche Kapazitäten für den Passagier- und Frachttransport schaffen.