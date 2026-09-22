Merz räumte in der Sitzung eine Mitverantwortung für die Wahlergebnisse ein und warb für seinen Reformkurs. Seine Rede wurde von Teilnehmern als «geschäftsmässig» beschrieben. Es gab in der Aussprache aber auch offene Kritik an ihm und seiner Kommunikation - vor allem vom früheren Fraktionschef Ralph Brinkhaus, der für seine Rede nach Teilnehmerangaben viel Applaus erhielt. Für den Kanzler sprang vor allem einer in die Bresche, der kein Abgeordneter ist und der CDU erst seit dem vergangenen Jahr angehört: Digitalminister Karsten Wildberger.