«Wir sind in einem herausfordernden Marktumfeld stark gewachsen und haben unsere Marktposition deutlich gestärkt», kommentierte Wildberger am Montag die Entwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr. Die Transformation schreite voran. Dabei setzt Ceconomy auf Dienstleistungen und baut sein Marktplatzgeschäft aus. Das Ladennetz wird modernisiert. Die Marken Media Markt und Saturn wurden zusammengelegt. Und auch die Struktur wurde vereinfacht und verschlankt, was zu deutlichen Einsparungen führen soll. Dabei wurde der mehrheitliche Teil der erwarteten Umbaukosten im vergangenen Geschäftsjahr 2022/23 verbucht.