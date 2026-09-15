Die neue Fabrik in Muzzano liegt in der Nähe des Hauptsitzes von Centiel in Lugano und soll für die Produktion, für Büros und für die Logistik genutzt werden. Sie umfasst knapp 7300 Quadratmeter und kann noch erweitert werden. Finanziert wird die Investition über bestehende Barmittel sowie über einen Bankkredit. Die Produktion am neuen Standort soll im ersten Halbjahr 2027 aufgenommen werden.