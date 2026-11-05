Der ausgewiesene Umsatz nach IFRS stieg im dritten Quartal auf 283,9 Millionen Franken, ein Plus von 8,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag hiess. Ohne Währungseinflüsse läge das Plus bei 7,1 Prozent Der Umsatz inklusive des Anteils an Gemeinschaftsunternehmen erhöhte sich auf 310,2 Millionen Franken, was einem Anstieg von 11,5 Prozent entspricht (+10,2 Prozent in Lokalwährungen).