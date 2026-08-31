Die Baubewilligung für den sechsgeschossigen Holz-Hybridbau liegt vor, wie die Immobiliengesellschaft am Montag mitteilte. Die Bauarbeiten sollen noch im laufenden Jahr beginnen. Die Übergabe an den Mieter ist gegen Ende 2029 vorgesehen. Das Gebäude soll nach dem Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS) mit Gold zertifiziert werden.