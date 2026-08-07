KI-Erfahrung hilft beim Erkennen

Einen Unterschied machte allerdings, wie viele Erfahrungen die Teilnehmer bereits mit KI-Chatbots gesammelt hatten. Wer angab, ChatGPT und ähnliche Tools bereits eine Weile zu benutzen, war tendenziell auch etwas besser darin, die Autoren der Texte richtig zuzuordnen. Das könne daran liegen, dass diese Personen bestimmte Strukturen und Floskeln wiedererkannten, die von KI häufig verwendet würden, sagt Weisberg. «Verbesserung der KI-Kompetenz könnte eine Möglichkeit sein, den Menschen dabei zu helfen, sich in der neuen, von KI geprägten Welt, in der wir leben, zurechtzufinden», schlussfolgert sie.