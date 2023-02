Einige KI-gestützte ETF erzielen positive Renditen

Wenn Chat GPT Namen nennen würde, würde er wahrscheinlich den 419 Millionen Dollar schweren WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund (AIVL) erwähnen, einen der grössten. Zusammen mit seinem Schwesterfonds, dem 82 Millionen Dollar schweren WisdomTree International AI Enhanced Value Fund (AIVI), wurde er vor einem Jahr geändert, um KI und maschinelles Lernen in seine Strategie und seinen Namen einzubeziehen.