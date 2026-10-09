Der Gründer des meistgelesenen russischen Militärblogs Rybar, Michail Swintschuk, ist in Montenegro festgenommen worden. Das teilte Ministerpräsident Milojko Spajic auf der Platform X mit, ohne allerdings den Namen zu nennen. Rybar bestätigte die Festnahme von Swintschuk auf Telegram. Er und die anderen Festgenommenen seien legal in dem Balkanland an der Adria gewesen.