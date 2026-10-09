Das Aussenministerium in Moskau teilte mit, es versuche die Umstände über die russische Botschaft in Podgorica zu klären. Das meldete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass. «Potenziell ist die Jagd auf alle (und ich betone - alle) Russen eröffnet», kommentierte Ex-Präsident Dmitri Medwedew.
Nach Medienberichten wurden Swintschuk, seine Frau und drei weitere russische Staatsbürger in dem Ort Risan in der Bucht von Kotor festgenommen. Er war angeblich zu Dreharbeiten dort. Als Verfechter des russischen Angriffskriegs steht Swintschuk auf mehreren westlichen Sanktionslisten.
Montenegro vermutet hybride Aktion
Die Behörden von Montenegro äusserten sich vorerst nicht, was den Festgenommenen vorgeworfen werde. Spajic schrieb von einer «erfolgreichen Operation». Seine Regierung habe mehrfach vor hybriden Aktionen und Destabilisierungsversuchen gewarnt, die den europäischen Weg Montenegros behindern sollten. Montenegro gilt als aussichtsreichster Kandidat aus dem Kreis der Westbalkan-Staaten für eine baldige EU-Mitgliedschaft.
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(AWP)