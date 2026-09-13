Warnung von «katastrophalem Schaden»

Für ihn sei besorgniserregend, dass ein KI-Schwarm mit derselben Einstellung und grösseren Fähigkeiten «katastrophalen Schaden» hätte anrichten können, betonte Amodei. Als besonderes Risiko sieht er die Fähigkeit von KI-Software, sich selbst weiterzuentwickeln. Seit diesem Sommer sei Künstliche Intelligenz besser darin - und dies erhöhe das Tempo weiter. Unkontrolliert könne dies dazu führen, dass Menschen diese Systeme nicht mehr verstehen und die Kontrolle über sie verlieren, warnte er.