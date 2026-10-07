Genaue Gründe für die Personalie nannte das Unternehmen nicht. Die 58 Jahre alte Giza hatte FMC seit vier Jahren geleitet, davor war sie den Angaben zufolge drei Jahre lang Finanzvorständin. Ihr Nachfolger Korangy sitzt seit 2023 im Aufsichtsrat von Fresenius Medical Care, das Mandat hat er nun niedergelegt. Zuletzt war er Chef von BVI Medical, einem US-Hersteller von chirurgischen Produkten. Die im Dax notierte Aktie schloss am Mittwoch fast sieben Prozent im Minus.