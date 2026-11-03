Im Fokus stehen aus Anlegersicht aktuell vor allem die Übernahmebemühungen des grösseren Branchenrivalen BASF . Evonik stellt sich aktuell gegen eine Akquisition durch die Ludwigshafener, hat die Tür für Gespräche aber offengelassen. BASF hatte zuvor eine Offerte in Höhe von 24 Euro je Evonik-Aktie in Aussicht gestellt. An diesem Dienstag kostete ein Evonik-Papier im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate zuletzt 20,42 Euro und damit 1,5 Prozent weniger als tags zuvor zum Xetra-Schluss.