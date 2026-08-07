Der Brenntag-Aktienkurs schnellte am Vormittag bis auf 66,68 Euro nach oben und damit auf den höchsten Stand seit März 2025. Zuletzt war das Papier mit einem Kursplus von 1,6 Prozent auf 65,68 Euro immer noch unter den Favoriten im deutschen Leitindex Dax. Für 2026 steht für Brenntag nun ein Kursplus von rund einem Drittel zu Buche, während der Dax gut 7 Prozent vorne liegt.