Der demokratische Mehrheitsführer im Senat Chuck Schumer, der Republikaner Mike Crapo und weitere Senatoren wollen in der kommenden Woche nach Ostasien reisen, wie Schumers Büro am Dienstag mitteilte. Ziele seien China, Südkorea und Japan. Sie wollen demnach Vertreter der Regierung und Wirtschaft treffen. Der chinakritische Schumer will über Menschenrechte und Chinas Rolle in der internationalen Gemeinschaft reden. Zudem will er Bedenken über von China produziertes Fentanyl in US-Städten ansprechen. Das Schmerzmittel hat in den USA zu einem massiven Drogenproblem mit Zehntausenden Toten geführt.