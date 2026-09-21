Trump hatte Xi während seines Besuchs in Peking Mitte Mai für den 24. September ins Weisse Haus eingeladen. Für den Chinesen ist es die erste USA-Reise seit 2023, als er damals zum Wirtschaftsgipfel Apec nach Kalifornien gereist war und Trumps Vorgänger Joe Biden getroffen hatte. Trump hatte ihn bereits 2017 in dessen Anwesen Mar-a-Lago in Florida empfangen. Sein bislang letzter Staatsbesuch mit Empfang im Weissen Haus war 2015.