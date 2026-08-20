USA trotz höherer Zölle wichtigster Absatzmarkt

Doch am Absatzmarkt USA kommen Deutschlands Exporteure nicht vorbei, auch wenn die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump das Geschäft deutscher Unternehmen bremst. Wie in den Vorjahren waren im ersten Halbjahr 2026 die Vereinigten Staaten das wichtigste Abnehmerland deutscher Ausfuhren. Waren «made in Germany» im Gesamtwert von 73,1 Milliarden Euro wurden aus Deutschland in die USA geliefert. Das waren jedoch 6,1 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Deutliche Rückgänge gab es erneut vor allem bei Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeugteilen (minus 17,2 Prozent).