Der Caixin-Index konzentriert sich auf eher kleinere und private Unternehmen. Der Einkaufsmanagerindex der Regierung in Peking wurde bereits am Donnerstag veröffentlicht. Hier zeigte der Indexwert für November ein anderes Bild: Der staatliche Stimmungsindikator bildet eher die Lage in grossen und staatlichen Unternehmen des Landes ab, und war im November überraschend weiter unter die Expansionsschwelle gesunken, auf 49,4 Punkte.