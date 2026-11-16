So gingen die Investitionen in Sachanlagen in den zehn Monaten bis Ende Oktober im Vergleich zum Vorjahr um 8,1 Prozent zurück, wie das Statistikamt am Montag in Peking mitteilte. Damit beschleunigte sich der Rückgang überraschend. Bis Ende September waren sie noch um 7,2 Prozent gefallen. Von Bloomberg befragte Analysten hatten im Schnitt damit gerechnet, dass sich das Minus auf 7 Prozent verringert.