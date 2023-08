Als Reaktion auf einen Zwischenstopp des taiwanischen Vizepräsidenten in den USA hat China erneut Militärübungen in der Nähe Taiwans abgehalten. Es handele sich um eine "ernste Warnung" an die "Separatisten" in Taiwan, die mit ausländischen Kräften zusammenarbeiteten, hiess es am Samstag in einer Erklärung des chinesischen Militärs.

19.08.2023 14:53