Sanktionen gegen chinesische Firmen

Einige Massnahmen richteten sich laut der Mitteilung des US-Finanzministeriums gegen mehrere in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong ansässigen Firmen sowie weitere Einzelpersonen in China. Die USA wollen damit Irans globales Beschaffungsnetzwerk für Atom- und Raketentechnologie stören. Die Firmen sollen unter anderem als Zwischenhändler für die Beschaffung wichtiger Güter wie technische Ausrüstung im Bereich Optik an den Iran fungiert haben, wie aus der Mitteilung hervorging.