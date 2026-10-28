Mbappé hatte in einem Podcast über ein im Internet verbreitetes Scherzbild gesprochen, auf dem sein Gesicht auf den Körper von Mao Zedong montiert worden war. Dabei bezeichnete er den abgebildeten Mann, ohne ihn namentlich zu nennen, als «chinesischen Diktator». Die Äusserung löste in China heftige Kritik aus.