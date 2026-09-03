Analysten hatten einen Anstieg erwartet, aber nur auf 50,6 Punkte. Der Index steigt stärker über die sogenannte Expansionsschwelle von 50 Punkten, die auf eine Ausweitung der wirtschaftlichen Aktivitäten hindeutet.
Das Umfrageergebnis der Ratingagentur weicht vom staatlichen Einkaufsmanagerindex ab, der laut Daten vom Montag auf 49,0 Punkten verharrte und damit weiter ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivitäten andeutet. Die Umfrage von RatingDog und der staatliche Stimmungsindikator basieren auf unterschiedlichen Stichprobengrössen, Standorten und Unternehmensarten. Der RatingDog-Bericht bildet die Stimmung in kleineren und mittleren Unternehmen ab und der staatliche Index die Stimmung in grösseren und staatlichen Unternehmen.
«Insgesamt verzeichnete der Dienstleistungssektor im August eine leichte Erholung», sagte RatingDog-Experte Yao Yu. «Es ist zu erwarten, dass sich der PMI für den Dienstleistungssektor auch in naher Zukunft im Wachstumsbereich bewegen wird.»/jkr/stk
(AWP)