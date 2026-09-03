Das Umfrageergebnis der Ratingagentur weicht vom staatlichen Einkaufsmanagerindex ab, der laut Daten vom Montag auf 49,0 Punkten verharrte und damit weiter ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivitäten andeutet. Die Umfrage von RatingDog und der staatliche Stimmungsindikator basieren auf unterschiedlichen Stichprobengrössen, Standorten und Unternehmensarten. Der RatingDog-Bericht bildet die Stimmung in kleineren und mittleren Unternehmen ab und der staatliche Index die Stimmung in grösseren und staatlichen Unternehmen.