China hat sich zum Wahltriumph der Demokraten bei den Zwischenwahlen in den USA zurückhaltend geäussert. Diese seien eine innere Angelegenheit der Vereinigten Staaten, sagte Aussenamtssprecherin Mao Ning in Peking. Die Volksrepublik sei bereit, mit den USA die Vereinbarungen beider Staatschefs umzusetzen, die Kommunikation zu verstärken und Meinungsverschiedenheiten angemessen zu regeln, fuhrt sie fort.