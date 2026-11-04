Die Stimmung in Chinas Dienstleistungsbereich hat sich überraschend verschlechtert. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) der Ratingagentur RatingDog für die Service-Branche fiel im Oktober im Monatsvergleich um 0,8 Punkte auf 50,8 Punkte, wie RatingDog am Mittwoch bekanntgab. Es ist der erste Stimmungsdämpfer seit Juli, und er ist für Analysten überraschend gekommen. Sie hatten im Schnitt einen Anstieg auf 51,7 Punkte erwartet.