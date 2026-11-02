Am Montag wurde zudem der von der Ratingagentur RatingDog veröffentlichte Einkaufsmanagerindex für die Industrieunternehmen in China veröffentlicht, der hingegen deutlich besser als die staatlichen Indikatoren ausfiel. Dieser Indikator sank nur um 0,1 Punkte auf 52,0 Punkte. Er hält sich weiter deutlich über der Expansionsschwelle und ist von Analysten im Schnitt so erwartet worden. Der RatingDog-PMI gilt eher als Abbild für die Stimmung kleinerer und exportorientierter Unternehmen.