Der Gipfel in Seoul wurde anfangs von der Ankündigung Nordkoreas überschattet, in den nächsten Tagen einen Satelliten ins All bringen zu wollen. Nordkorea hatte Japan nach Berichten der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo davon informiert, der Start der Trägerrakete solle in den nächsten Tagen erfolgen. Südkoreas Militär hatte zuletzt von Anzeichen gesprochen, wonach Nordkorea Vorbereitungen für den Start eines zweiten Spionagesatelliten treffe. Die USA und ihre Verbündeten Südkorea und Japan werfen Nordkorea vor, beim Start eines Satelliten im November Technologie eingesetzt zu haben, die in direktem Zusammenhang mit seinem Programm für Interkontinentalraketen (ICBM) steht, die als wichtigstes Trägermittel für Atomsprengköpfe gelten.