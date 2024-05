Trudelnder Immobilienentwickler

Chinas CSI 300-Immobilienindex stieg nach den Ankündigungen der Führung in Peking um fast neun Prozent. Doch die ungelösten Probleme grosser Immobilienentwickler werfen ein Schlaglicht auf die heikle Lage in dem Sektor: Ein Gericht in Hongkong befasst sich derzeit mit einem Antrag auf Liquidation des trudelnden Immobilienentwicklers Country Garden. Die Verhandlung wurde allerdings auf den 11. Juni vertagt. Ein Hongkonger Gericht hatte Ende Januar die Abwicklung von China Evergrande angeordnet, der am höchsten verschuldeten Immobiliengesellschaft der Welt. Country Garden ist gemessen an der Zahl seiner Immobilienprojekte in China fast viermal so gross wie China Evergrande, hat aber weniger Schulden.