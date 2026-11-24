Mit Geld und Drohungen angeworben

Angeworben wurde Ma der Darstellung zufolge während eines Auslandseinsatzes. Eine Geheimdienstmitarbeiterin namens Kailin habe zunächst vorgegeben, Chinesisch lernen zu wollen. Später habe Ma ihr Informationen über eine chinesische Einrichtung vor Ort und deren internes Telefonverzeichnis übergeben. Ein weiterer Geheimdienstmitarbeiter habe ihm daraufhin mit einer Anzeige bei den chinesischen Behörden gedroht, sollte er nicht dauerhaft für den ausländischen Geheimdienst arbeiten.