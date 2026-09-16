Die Botschaft des Admirals dürfte sich auch an die USA gerichtet haben, wobei Dong in seiner Rede keine Länder oder Konflikte direkt benannte. Konfliktherde wie das Südchinesische Meer, in dem China trotz gegenteiliger Entscheidung eines UN-Schiedsgerichts weite Teile für sich beansprucht und unter anderem Druck auf die Philippinen ausübt, sprach er genauso wenig an wie Taiwan.