Chinas Aussenminister Wang Yi hat bei einem Treffen mit dem von US-Präsident Donald Trump berufenen Botschafter David Perdue Probleme im Verhältnis zu den USA deutlich gemacht. Die Verbesserung der Beziehung der beiden Länder habe zwar den Interessen der Völker entsprochen, aber gleichzeitig sehe er noch Risiken und Herausforderungen, sagte Wang am Mittwoch in Peking.