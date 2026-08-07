Auch über einen längeren Zeitraum zeigt sich die wachsende Schieflage. Von Januar bis Juli legten Chinas Ausfuhren nach Deutschland um 18,8 Prozent auf 79,7 Milliarden Dollar zu. Die Einfuhren aus Deutschland stiegen dagegen nur um 1,1 Prozent auf 53 Milliarden Dollar. Der chinesische Handelsüberschuss mit Deutschland wuchs dadurch in den ersten sieben Monaten auf fast 27 Milliarden Dollar an.
In Deutschland wächst schon länger die Sorge vor stärkerer chinesischer Konkurrenz. Als besonders betroffen gelten wichtige Branchen wie der Auto- und Maschinenbau. Viele deutsche Hersteller verlieren in China Marktanteile und treffen zugleich auf den Weltmärkten auf stärkere chinesische Konkurrenz.
Im Gegensatz zum Handel mit Deutschland nahmen Chinas Importe aus vielen anderen Weltregionen kräftig zu. Insgesamt stiegen die chinesischen Einfuhren im Juli um 27,5 Prozent. Volkswirte hatten mit einem etwas stärkeren Anstieg gerechnet. Die Exporte legten um 23,9 Prozent zu. Das Wachstum bei den Ausfuhren fiel etwas höher aus, als Experten erwartet hatten.
Die Einfuhren aus den ASEAN-Staaten stiegen um 36 Prozent, aus Russland um 26,8 Prozent, aus Afrika um 25 Prozent und aus den USA um 15,3 Prozent. Gleichzeitig erhöhte China seine Exporte in die ASEAN-Staaten um 38,4 Prozent und nach Afrika um 18,2 Prozent./jpt/DP/zb
(AWP)