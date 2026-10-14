Druck auf Autoindustrie

Die EU wirft China vor, so den Wettbewerb zu verzerren. Peking weist den Vorwurf von Überkapazitäten und die Darstellung eines «China-Schocks» zurück. Das Exportwachstum hänge mit verbesserten Skaleneffekten - also geringeren Kosten pro Einheit durch eine grössere Produktions- und Verkaufsmenge in Unternehmen -, mit der Innovationsfähigkeit sowie dem Bedarf im Ausland bei der grünen Wende und industriellen Entwicklung zusammen, hatte das Handelsministerium erklärt.