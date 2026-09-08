Chinas Handel profitiert unter anderem vom Ausbau im Bereich Künstlicher Intelligenz, für den in aller Welt viele Komponenten wie Halbleiter benötigt werden. Ausserdem exportiert China immer mehr Fahrzeuge ins Ausland, auch weil der Schwung auf dem heimischen Automarkt nachlässt. Mit Exporten treibt China seinen Wirtschaftsmotor mit an, weil die Nachfrage im Inland anhaltend schwach ist. Das liegt mitunter an einer hohen Jugendarbeitslosigkeit und schwachem Vertrauen unter den Konsumenten.