Konsumvertrauen erschüttert

Hinter der niedrigen Inflation steckt auch der schwache Konsum in China. Durch die seit Jahren wabernde Immobilienkrise sind Wohnungen im Wert gesunken, was auf das Vertrauen der Eigenheimbesitzer drückt. Zudem ist die Jugendarbeitslosigkeit weiter hoch und betrug im September 18 Prozent unter den Menschen zwischen 16 und 24 Jahren. Der Druck im Arbeitsmarkt bleibt gross, während sich Sorgen breit machen, KI könnte Stellen für Berufsanfänger ersetzen.