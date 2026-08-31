Von Bloomberg befragte Experten hatten mit einer Verbesserung gerechnet, waren aber im Schnitt nur von einem Anstieg auf 49,5 Punkte ausgegangen. «Die Verbesserung im August war in erster Linie auf eine Erholung der Produktion und der Auftragseingänge zurückzuführen» sagte Analyst Henry Hao von der Commerzbank. Zudem sei die Produktion weniger durch Unwetter belastet worden als im Monat zuvor. Im Juli hätten Taifune und Überschwemmungen in den südlichen Provinzen den Fabrikbetrieb und die Lieferketten stark beeinträchtigt.