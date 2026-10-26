Eine vierte Amtszeit als Generalsekretär und damit Chef der KP wäre seit der Ära des Revolutionsführers und Gründervaters der Volksrepublik China Mao Zedong beispiellos. Unter Xi hob die Partei 2022 bereits die bis dato geltende Amtszeitbegrenzung auf. Wer Xi einmal beerben wird, bleibt ein Rätsel. Ein Nachfolger ist laut Tsang nicht in Planung. «Tatsächlich wurde sogar jede Diskussion darüber in den obersten Parteikreisen praktisch verboten», erklärt der Politikwissenschaftler weiter.