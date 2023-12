Vertreter der EU und Chinas haben ihre Gespräche über die gegenseitigen Handelsbeziehungen und die geopolitische Lage begonnen. Staats- und Parteichef Xi Jinping sagte im Staatsgästehaus in Peking, dass die vorangegangenen Dialoge etwa über Handel und Umwelt in diesem Jahr reichhaltige Ergebnisse erzielt hätten, wie das chinesische Staatsfernsehen am Donnerstagvormittag (Ortszeit) berichtete. Angesichts der weltweiten politischen Lage sprach er von einem «unerwarteten Wandel». China und die EU müssten für globale Stabilität und Entwicklung zusammenarbeiten, sagte er.

07.12.2023 06:33