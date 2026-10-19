Chinas Wirtschaft hat im Sommer etwas an Tempo gewonnen, doch die Probleme im eigenen Land bleiben gross. Das Bruttoinlandsprodukt der zweitgrössten Volkswirtschaft stieg im dritten Quartal um 4,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, wie das Statistikamt in Peking mitteilte. Damit fiel das Wachstum etwas stärker aus als von Volkswirten erwartet. Im zweiten Quartal hatte das Plus noch bei 4,3 Prozent gelegen, nach 5,0 Prozent zum Jahresauftakt.