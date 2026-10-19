Einzelhandel überrascht positiv

Die Umsätze im chinesischen Einzelhandel legten den Angaben zufolge im September um 1,1 Prozent im Jahresvergleich zu, nachdem sie im August nur um 0,4 Prozent gewachsen waren. Nach Einschätzung des Chefvolkswirts Thomas Gitzel von der VP Bank haben vor allem die Einzelhandelsumsätze positiv überrascht. Ohne Berücksichtigung von Autokäufen seien diese sogar um 3,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gewachsen und damit so stark wie seit Oktober 2025 nicht mehr. «Das chinesische Wachstum bleibt auf Kurs», kommentierte Gitzel. Seiner Einschätzung nach sind dringende Stimulierungsmassnahmen durch die Regierung in Peking oder der Notenbank aktuell nicht notwendig.