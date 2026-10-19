Chinas Wirtschaft ist im dritten Quartal wieder etwas schneller gewachsen und hat die Erwartungen leicht übertroffen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte von Juli bis September um 4,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu, wie das Statistikamt in Peking mitteilte. Im zweiten Quartal hatte das Wachstum 4,3 Prozent betragen, nach 5,0 Prozent zum Jahresauftakt. Volkswirte hatten für das dritte Quartal mit einem Plus von 4,4 Prozent gerechnet. Für das Gesamtjahr strebt die chinesische Regierung ein Wirtschaftswachstum von 4,5 bis 5 Prozent an.