Seither hätten die chinesischen Hersteller bei Design, Verarbeitung und Komfort grosse Fortschritte gemacht. «Unsere Autos sind heute auf einem qualitativ sehr hohen Niveau. Bei Probefahrten erhalten wir praktisch nur positives Feedback», sagt Martinez. JAC verfügt inzwischen über mehr als 35 Händler in der Schweiz und bietet neben Elektroautos auch Plug-in-Hybride und Verbrenner an.