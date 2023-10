Der taiwanische Chipkonzern TSMC wird nach einem überraschend guten Quartal optimistischer für die Zukunft. «Wir sehen erste Anzeichen einer Stabilisierung der Nachfrage in den Computer- und Smartphone-Märkten», sagte Konzernchef C. C. Wei in einer Anaylstenkonferenz am Donnerstag. Die beiden Sparten sind die wichtigsten des Unternehmens. Der Manager geht von einem «sehr gesunden Wachstum» im kommenden Jahr aus, nachdem TSMC zuletzt eine schwache Nachfrage verzeichnet hat.

19.10.2023 10:55