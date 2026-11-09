Die gelernte Elektrotechnikerin aus Oberbayern war von 2008 bis 2013 als Agrarministerin in der Bundespolitik - bis der damalige bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer sie nach München holte. Dort wurde sie erst Wirtschafts- und dann Bau- und Verkehrsministerin, bevor sie Präsidentin des Landtags - des Parlaments des Bundeslandes - wurde. In der CSU führt sie seit mittlerweile 15 Jahren den grössten Bezirksverband Oberbayern - ohne dass ihr dort je jemand gefährlich geworden wäre.