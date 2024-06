Die an der Schweizer Börse kotierte Beteiligungsgesellschaft CI Com hat im Geschäftsjahr 2023 wie erwartet erneut rote Zahlen geschrieben. Der Reinverlust kam, wie bereits im April gemäss ungeprüften Zahlen gemeldet, bei 1,79 Millionen Franken zu liegen. Dies nach einem Fehlbetrag von 0,21 Millionen im Jahr davor. Die Zahlen des Geschäftsjahres 2022 hat CI Com revidiert.