Das Cicor-Übernahmeangebot für TT Electronics stösst beim TT-Grossaktionär DBAY Advisors weiterhin auf Widerstand. Der britische Finanzinvestor, der gut 24 Prozent an TT Electronics hält, kündigte am Dienstag an, gegen den Übernahmeplan zu stimmen - und erwägt zudem ein eigenes Angebot.