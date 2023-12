Für die kommenden Jahre wird ein jährliches organisches Wachstum zwischen 7 und 10 Prozent angestrebt, wie das in den Bereichen Leiterplatten, Mikroelektronik und EMS (Electronic Manufacturing Services) tätige Unternehmen am Montag mitteilte. So soll der Umsatz in der genannten Zeitspanne bis auf über 600 Millionen Franken ansteigen.