Der Netzwerk-Ausrüster Cisco profitiert weiter von der KI-Euphorie. Das Unternehmen hob am Donnerstag nach US-Börsenschluss seine Umsatzprognose für das laufende Jahr an. Wegen Bremsspuren beim Auftragseingang ebbte die Euphorie der Anleger aber rasch ab. Nachdem die Cisco-Aktie nachbörslich noch zugelegt hatte, verlor sie am Freitag vor Börseneröffnung zuletzt fast 2 Prozent. Das Kursplus im laufenden Jahr liegt aber noch bei fast einem Drittel. Damit ist Cisco an der Börse derzeit eines der erfolgreichsten grossen Tech-Unternehmen.