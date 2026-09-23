In der Schweiz gebe es heute rund 50 Windräder, sagte der Chef des Energiedienstleisters CKW. Bei der Zahl von rund 200 Windrädern handle es sich um eine sehr grobe Schätzung. Wie viele Anlagen nötig seien, hänge von deren Leistung und von der Grösse des zu ersetzenden Gaskraftwerks ab. Ein Gaskraftwerk habe zudem den Vorteil, auf Knopfdruck verlässlich Strom produzieren zu können.